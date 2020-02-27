في 4 أيام.. سعد لمجرد يتخطى المليون السابع بـ "آسف حبيبي"

اجتاز الفنان سعد لمجرد بأغنيته الجديدة مع فريق الراب الشهير "فناير" أسف حبيبي، حاجز الـ7 مليون مشاهدة، وذلك بعد 4 أيام فقط من طرحها على

موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: أشرف عراب، خليفة ميناني، وألحان:تيزاف موشين، وهي تكريم لفرقة الفنان الراحل

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حميد الزاهر بعنوان "خلوني خلوني".

يذكر أن آخر إصدارت سعد الغنائية كانت أغنية "سلام"، التي طرحت في شهر أكتوبر من العام الماضي، وسجلت أكثر من 34 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع:تيزاف موشين.