اجتاز الفنان سعد لمجرد بأغنيته الجديدة مع فريق الراب الشهير "فناير" أسف حبيبي، حاجز الـ7 مليون مشاهدة، وذلك بعد 4 أيام فقط من طرحها علىموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات: أشرف عراب، خليفة ميناني، وألحان:تيزاف موشين، وهي تكريم لفرقة الفنان الراحل
يذكر أن آخر إصدارت سعد الغنائية كانت أغنية "سلام"، التي طرحت في شهر أكتوبر من العام الماضي، وسجلت أكثر من 34 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع:تيزاف موشين.
كانت هذه تفاصيل خبر في 4 أيام.. سعد لمجرد يتخطى المليون السابع بـ "آسف حبيبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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