مركز السينما العربية بمهرجان برلين يشيد بالأفلام العربية في 2019

خصصت مجلة السينما العربية التي يصدرها مركز السينما العربية في مهرجان برلين السينمائي الدولي موضوع عن السينما العربية في عام 2019، وفي افتتاحية العدد أوضح الخبير السينمائي كولن براون مدير تحرير المجلة أن السينما العربية وصلت إلي مستوى غير متوقع تجاريًا في العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع المستوى في السنوات القليلة القادمة.

كما أشاد بإدراك السعودية وإمكانياتها الاقتصادية والتعاون الواسع بين صناع السينما في الدول العربية في إنتاج أفلام روائية طويلة ومسلسلات تناقش مواضيع مهمة.

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أضاف ايضًا خلال افتتاحية العدد أنه يخشى من انسياق المؤسسات والمواهب الشابة خلف الربح السريع غير المستدام وهو الأمر الذي يهدد كل ما سبق إنجازه.

يذكر أن مركز السينما العربية قد أنطلق منذ ست أعوام في مهرجان برلين السينمائي الدولي والذي يلقي الضوء على السينما العربية بشكل خاص وتسلط المجلة في هذا العام الضوء على جوائز النقاد للأفلام العربية والتى تضم 67 ناقدًا جديدًا لتصبح لجنة التحكيم مكونة من 142 ناقد من 57 دولة مختلفة، بالإضافة لملف خاص عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وغيره من الأنشطة الخاصة بالسينما في المنطقة العربية