غداً.. ليلة احتفالية سعودية تجمع بين محمد منير وفرقة رضا للفنون الشعبية في جدة

تستقبل مدينة جدة سهرة احتفالية مميزة على أنغام الكينج محمد منير و إستعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية، وذلك في مدينة الملك عبد الله الملك عبد الله الرياضية ومن المقرر ان يقام الحفل مساء غد الجمعة في الصالة المغطاة بالمدينة، ابتداءً من الساعة الـ8 مساءً بتوقيت المغطاة بالمدينة، ابتداءً من الساعة الـ8 مساءً بتوقيت السعودية Advertisements يذكر أن هذا هو الحضور الغنائي الأول للكينج في السعودية، وكذلك فرقة رضا الشهيرة، وجاءت الاحتفالية احتفاءً باللغة العربية.

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