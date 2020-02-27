رامى وحماقي وتامر وعمرو يسيطرون على حفلات الربيع داخل وخارج مصر

بعد موسم شتوي موسيقي مليء بإصدارت موسيقية متميزة، تحل حفلات الربيع لعام 2020 مع كبار نجوم الغناء المصري وأبرزهم "عمرو دياب، محمد حماقي، تامر حسني، رامي جمال".

ويستعد دياب لحفله الجماهيري الأول في مصر بعد طرح ألبومه الجديد "سهران"، والذي يقام على مسرح المنارة بمنطقة التجمع الخامس، وذلك يوم السبت الموافق 29 فبراير، وتم نفاد جميع تذاكر الحفل ماعدا الفئة الأولى بقيمة 500 جنيه والمتبقي منها عدد محدود للبيع.

وفي نفس السياق يحيي حماقي حفلين غنائيين متتاليين ، أحدهم في مدينة جدة بالمملكة العربية

السعودية ، وذلك يوم الخميس الموافق 5 مارس ضمن فعاليات مهرجان JTTX الموسيقي العالمي، الذي يقام على أرض ستاد الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية ، وتم نفاذ تذاكره بالكامل بعد أيام من إعلان الحفل وفقاً لما أعلنته الصفحة الرسمية لحماقي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

والآخر على أرض الجامعة الأمريكية بفرعها في التجمع الخامس، وذلك يوم الجمعة الموافق 6 مارس.

ويأتي الفنان تامر حسني بـ 4 حفلات غنائية، يبدأها الليلة

في مدينة جدة ضمن مهرجان JTTX العالمي بمشاركة المغني الأمريكي "إيكون"، وذلك على ستاد الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

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ويليها حفله الغنائي على مسرح مركز المنارة بالتجمع الخامس، وذلك احتفالاً دخول مصر لجنة التراث باليونسكو، على أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 6 مارس .

ويتبعها حفله بمشاركة الفنانة نانسي عجرم بمدينة الشيخ زايد، وذلك يوم الخميس الموافق 12 مارس، بمناسبة افتتاح إحدى المنتزهات الكبرى هناك.

ويختتمها بلقاءه مع جمهوره الإماراتي من خلال حفله في الجامعة الأمريكية هناك، وذلك يوم الخميس الموافق 19 مارس.

ويأتي الفنان رامي جمال بحفله الأول مع جمهوره بعد طرح ألبومه الجديد "أنا لوحدي" في محافظة الفيوم، ويقام الحفل يوم الخميس الموافق 6 مارس.