بعد إنقاذ عثمان لسلجان من الموت.. قيامة عثمان تعود للصدارة من جديد

عاد المسلسل التركي التاريخي قيامة عثمان يتصدر محرك البحث جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية من جديد، حيث حققَّ نسب مشاهدة عالية تخطت الملايين على مستوى تركيا والوطن العربي أجمع، وتزداد عمليات البحث عليه مع عرض كل حلقة جديدة خاصة لأنه امتداد لسلسلة قيامة أرطغرل الذي استمر خمس مواسم ونجح في حشد الجمهور حوله.

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ويتناول المسلسل ما يقوم به عثمان ابن السلطان

أرطغول غازي حيث يسير عثمان على خطى والده ويحارب الفساد المنتشر في الدولة العثمانية بجانب محاربته للمغول الذين يقتلون المسلمين، وشهدت الحلقة 12 من المسلسل أحداث كثيرة مثيرة ومنها إنقاذ عثمان لسلجان التي كانت على وشك القتل في الحلقة الماضية بعد وضعها للسم في الحليب الذي قدمته لبلغاي، كما كشفت الحلقة عن مساعدة أصحاب اللحى البيضاء لعثمان في محاربة المغول.

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ويذكر أن مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات التاريخية التي تسرد تاريخ تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان أرطغول، مغلفة بالحبكات الدرامية المليئة بالإثارة والتشويق بجانب سحر التاريخ الذي يجذب الملايين لمعرفة الماضي وعلاقته بالحاضر.

ويعرض المسلسل حلقة كل يوم أربع من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تركيا والسعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت سوريا ومصر، على قناة ATV التركية، ومن أبطال المسلسل النجم التركي الشهير "بوراك أوزجفيت"، الذي يجسد دور "عثمان الغازي" مؤسس الدولة العثمانية، وخليف السلطان أرطغرل، بجانب الممثل ميليه أوزدوغان و إنجين التان دوزياتان، و تورغوت ألب وغيرهم من النجوم.