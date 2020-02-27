ميرنا وليد - بيروت - تستعد النجمة العالمية ​ليدي غاغا​ لطرح فيديو كليبها الجديد يوم الجمعة وهو بعنوان Stupid Love ضمن ألبومها السادس.

ونشرت غاغا تيزر الفيديو الكليب الذي تظهر فيه وهي تغني All I ever wanted was love بالكلمات ولغة الإشارة.

غاغا البالغة من العمر 30 عاماً تظهر بلوك غريب وبالشعر الزهري وتكشف عن رشاقتها.

يذكر أن الأغنية المذكورة كان قد تم تسريبها، وطالبت النجمة العالمية ​ليدي غاغا​ من محبيها، عدم تداولها وإعتبرت في الرسالة أن المشجعين الذين يستمعون إلى المقطوعة المسربة وينشرونها يعززون قرصنة الموسيقى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليدي غاغا تطرح تيزر فيديو كليبها الجديد..وهذا موعد طرحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.