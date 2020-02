ليدي غاغا تطرح تيزر فيديو كليبها الجديد..وهذا موعد طرحه

ميرنا وليد - بيروت - تستعد النجمة العالمية ​ليدي غاغا​ لطرح فيديو كليبها الجديد يوم الجمعة وهو بعنوان Stupid Love ضمن ألبومها السادس.

ونشرت غاغا تيزر الفيديو الكليب الذي تظهر فيه وهي تغني All I ever wanted was love بالكلمات ولغة الإشارة.

غاغا البالغة من العمر 30 عاماً تظهر بلوك غريب وبالشعر الزهري وتكشف عن رشاقتها.

يذكر أن الأغنية المذكورة كان قد تم تسريبها، وطالبت النجمة العالمية ​ليدي غاغا​ من محبيها، عدم تداولها وإعتبرت في الرسالة أن المشجعين الذين يستمعون إلى المقطوعة المسربة وينشرونها يعززون قرصنة الموسيقى.