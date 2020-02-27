عبد الله السدحان يتعرض لحادث سير-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل السعودي ​عبد الله السدحان​ لحادث سير في العاصمة السعودية الرياض، وذلك أثناء توجهه للبدء بأول يوم تصوير مسلسله الجديد "الديك الأزرق".

ونشر السدحان عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، ظهرت فيه سيارته وهي محملة على مركبة مخصصة للحوادث وعليها آثار صدم في الباب الأمامي جهة السائق.

وعلّق بالقول:" ‏الحمدلله على كل حال سالمين من زود الوناسة ما أمدانا نصل للرياض ونفرح بالأحبة وندخل في دهاليز أول يوم تصوير الديك الأزرق ليقدر الله ويأتي أحدهم ويقشني أنا وسيارتي، لندخل في دهاليز التقييم والتقديرات وما بين تعتبر تالف أم لا وحده رده".

وأضاف:"الأهم انا بخير ومن معي تجنبا للشائعة".

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