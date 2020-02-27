ممثلة وكاتبة عالمية تنهي حياتها عن عمر 28 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - عن عمر يناهز 28 عاماً، انتحرت الممثلة والكاتبة اللاتينية ​كاميلا ماريا كونسبسيون​.

كاميلا درست الأدب الإنكليزي في جامعة ييل، وكتبت عملي "نتفلكس" Gentefied و Daybreak، وهي أيضاً ناشطة صوتية عندما يتعلق الأمر بالترجمة والتمثيل اللاتيني، وتحدثت عن الحقوق العابرة في قمة الولايات المتحدة للمرأة، وعملت كونسيبسيون للنهوض بمبادرة 50/50 مع بداية العام الحالي، التي تقوم بحملات من أجل المساواة بين الجنسين في هذه الصناعة.

فريق "Gentefied" نعى كاميلا في بيان: "نشعر بالحزن لفقدان كاميلا كونسبسيون، تم تعيينها كمساعدة لكتّابنا في المسلسل، لكنها سرعان ما دخلت في قلوبنا كأخت وكاتبة وصديقة، شاركت في كتابة الحلقة 109 بعنوان "Protest Tacos"، وأذهلتنا موهبتها وصوتها الفريد، لقد كانت بالتأكيد قوة يحسب لها حساب ونحن نشعر بحزن عميق لفقدان أحد ألمع نجومنا".

كما نعت شركة "نتفلكس" الأميركية الراحلة في بيان.