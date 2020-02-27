شقيقة كوبي براينت تستذكره وابنته بهذا الوشم ..بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت شقيقة لاعب كرة السلة الراحل ​كوبي براينت​ ​شاريا واشنطن​، عن وشم جديد طبعته، وذلك عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

واستذكرت شاريا من خلال الوشم شقيقها كوبي وابنته الراحلة جيانا عن عمر 13 عاماً.

يحتوي الوشم على ثعبان مامبا أسود ملفوف على شكل علامة الـ "لا نهاية" حول الرقمين 2 و 24 وهما رقمي جيانا وكوبي.

وشكرت شاريا الفنان بيتر باريوس على وشمها.

نجم كرة السلة الأميركي كان قد توفي برفقة إبنته وسبعة أشخاص آخرين في حادث تحطم مروحية كانت تقلهم، في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا وذلك في شهر كانون الثاني/يناير.

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