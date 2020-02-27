شاهدوا الدكتورة خلود ترعب ابنتها بسبب ما فعلته بوجهها.. وانتقادات قاسية

كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 03:53 مساءً - تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً للدكتورة خلود أحدث ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت فيه وهي تضع قناع عناية بالبشرة على وجهها فيما تقف طفلتها الكبرى إلى جانبها. وأعربت الأخيرة عن خوفها وانزعاجها عندما بدأت نجمة المواقع بإزالة القناع.



ولفتت خلود إلى أن طفلتها تعتقد أنها تنزع بشرة جلدها حيث طلبت منها ألا تفعل هذا.

وتعرضت على إثر هذا للكثير من الانتقادات حيث رأى معظم المتابعين أنه ليس من المزاح بمكان إخافة الطفلة بهذه الطريقة لافتين إلى أنه تصرف غير مسؤول.

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ومما جاء في التعليقات: “حرام عليك الطفلة” و”ليش هيك تخوف الطفلة ترى راح يبقى ببالها وبصعوبه تنساه يمكن عبالها أمها وجهها محروق وجاي تشيل الجلد” و”خوفت البنّت” و”حرام عليها”.

ويشار إلى أن خلود احتفلت مؤخراً بمرور عام على ولادة توأمها ونشرت صورة لهم على حسابها الخاص على “إنستغرام” مع التعليق: “دمتم لي روحاً لا أستطيع العيش بدونها. كل عام وأنتم بخير يا أجمل 3 قطع من قلبي” محققة أكثر من 281 ألف إعجاب.