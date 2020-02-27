شاهد .. أحمد سعد ينشر تصريح دفن مبارك

كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 03:53 مساءً - نشر الفنان المصري ” أحمد سعد ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لتصريح دفن الرئيس المصري الأسبق ” محمد حسني مبارك ” الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي عن عمر يناهز ال 92 عاما بعد صراع مع المرض .

وظهرت في الصورة أسباب وفاة الرئيس الراحل وهي قصور في وظائف الكلى ورفرفة أذينية في القلب وبعض التفاصيل الأخرى الخاصة بإجراءات الدفن .

وكتب أحمد سعد في تعليقه عليها قائلا : ” كل شيء فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام اللهم ارحم جميع العباد ” .