شاهد .. أحمد سعد ينشر تصريح دفن مبارك

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كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 03:53 مساءً - نشر الفنان المصري ” أحمد سعد ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لتصريح دفن الرئيس المصري الأسبق ” محمد حسني مبارك ” الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي عن عمر يناهز ال 92 عاما بعد صراع مع المرض .
وظهرت في الصورة أسباب وفاة الرئيس الراحل وهي قصور في وظائف الكلى ورفرفة أذينية في القلب وبعض التفاصيل الأخرى الخاصة بإجراءات الدفن .
وكتب أحمد سعد في تعليقه عليها قائلا : ” كل شيء فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام اللهم ارحم جميع العباد ” .
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