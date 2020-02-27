شاهد .. أحدث ظهور ل ” يسرا اللوزي ” وعلامات الحمل تظهر عليها

كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 03:53 مساءً - أقيم يوم الثلاثاء الماضي العرض الخاص لفيلم ” بعلم الوصول ” بطولة الفنانة المصرية ” بسمة ” والذي حرص عدد من النجوم حضوره وجاء من بينهم الفنانة ” يسرا اللوزي ” .

والتي ظهر عليها بشكل واضح ملامح الحمل حيث بدت وقد زاد وزنها بشكل ملحوظ وهو ما دعاها لارتداء ملابس فضفاضة واسعة وكانت برفقتها إبنتها داليدا .

وكانت يسرا اللوزي قد أعلنت أنها سوف توقف كل مشاريعها الفنية فور انتهائها من تصوير دورها في فيلم العنكبوت والذي تشارك فيه مع الفنانين أحمد السقا ومنى زكي وذلك لحين وضع مولودها الثاني حتى تتفرغ لرعايته بعد الولادة .

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