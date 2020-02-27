شاهد.. بريتني سبيرز تتعرض لكسر قدمها خلال الرقص

كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 03:53 مساءً - نشرت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، مقطعا مصورا وهي تؤدي بعض الحركات الراقصة خلال تدريب خاص في قاعة للرقص، فقامت بحركة فاشلة أدت لحدوث كسر في قدمها.

المغنية الأمريكية نشرت المقطع عبر حسابها على “إنستغرام”، وعلقت كاتبة “لم أرقص منذ ستة أشهر، أعلم أنني حافية القدمين، لكن يمكن سماع لحظة كسر ساقي”.

لينهال سيل من التعليقات التي تمنت لها الشفاء العاجل.

يذكر بأن سبيرز هي واحدة من أشهر مغني البوب، وسجلت في فترات سابقة بأنها واحدة من أكثر المغنين بيعا لإسطواناتهم في أمريكا كما واحتلت المرتبة الـ12 بين أغنى النساء في عالم الغناء الاستعراضي.