بالصورة- يسرا نابضة بالحياة على غلاف “فوغ أرابيا”

ظهرت النجمة المصرية يسرا بإطلالة نابضة بالحياة على غلاف “فوج العربية” وذلك في ذكرى احتفال المجلة بالعام الثالث على تأسيسها.

وعبّرت يسرا، التي نشرت الصورة عبر حسابها الشخصي على انستغرام، عن سعادتها بالاحتفال مع “فوغ ارابيا” بالذكرى الثالثة على تأسيسها مع هذا الغلاف النابض بالحياة والممتع من قِبل المصور الموهوب حسن حجاج”.

أما المجلة نشرت صورة يسرا عبر حسابها على انستغرام وعلقت بالقول: “يزدان الغلاف الثالث لعددنا الاحتفالي بعيدنا السنوي الثالث بصورة النجمة المصرية يسرا الغنيّة عن التعريف، فتاريخها الفني يعرفه القاصي والداني، كما أسهمت بذاتها في تشكيل تاريخ السينما العربية”. تقول يسرا: “أريد دوماً أن أكون مثيرة للإعجاب”، وتضيف: “إذا لم يقدّر الناس عملكِ ولا يرونكِ أسطورة، لن تصبحي أسطورة مطلقاً. اعلمي أنكِ تعملين من أجل الناس، ويجب أن تكوني عند حسن ظنهم دوماً”.

من جهة أخرى، بدأت يسرا تصوير مسلسلها الرمضاني “قارئة الفنجان”، انتاج العدل غروب، كتابة احمد عادل، اخراج سامح عبد العزيز الذي تتعامل معه للمرة الاولى.