أذينة العلي: الحديث عن هوية نقيب الفنانين السوريين سابق لأوانه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أكد الفنان السوري أذينة العلي أن التغيير في نقابة الفنانين أمر بديهي ومطلوب، وهو حالة إيجابية تصب في مصلحة الفنانين والنقابة نفسها.

وأضاف العلي على هامش مشاركته بانتخابات النقابة، أن الجدير بالمركز هو من يستطيع منح وقته وجهده وفكره للعمل النقابي أكثر من مشروعه الشخصي.

وأشار العلي في حديثه مع "فوشيا"، إلى أن التغيير بشكل عام هو حالة إيجابية، مبينا أن "الفكرة ليست بتواجد أخطاء سابقة نريد إصلاحها؛ لأننا لانعلم ما هي المعطيات التي أوجدت للمجلس الحالي ومن الممكن القول إنه يوجد نقص ويجب استكماله".

وأشار كذلك إلى أهمية حماية الفنان السوري الذي تعرض للضغوطات خلال سنوات الأزمة السورية، وقرر البقاء وعدم السفر طوال السنين الفائتة انطلاقا من حبه لفنه وبلده ولايمكن مساعدته إلا عبر الاهتمام به وبحقوقه و مصلحته ودعمه.

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وأوضح العلي أن سبب عدم تواجد الفنانين في السنوات السابقة في العملية الانتخابية لنقابة الفنانين هو الأزمة السورية التي كانوا يبحثون خلالها عن مصلحة الوطن ككل بعيدا عن الاختلافات في وجهات النظر التي تعنى بالفن والفنانين، والدخول في نقاشات وجدالات طويلة بينما البلد تعاني من أزمة شديدة وقوية، مضيفا أنه خلال الانتخابات الحالية الأمر مختلف تماما بسبب اهتمام الفنانين بمصلحتهم وشؤونهم وأيضا اهتمام وسائل الإعلام بما ستنتج عنه الانتخابات وبنقل وجهات النظر المختلفة.

وشدد على أن السبب الأهم لمعاودة الفنانين النزول للانتخاب والمشاركة بالتصويت هو رغبتهم الحقيقية بالتغيير والحصول على دور وفعالية أكبر للنقابة ومن أجل معالجة المشاكل التي يعاني منها الفنان بكل المجالات.

أذينة 2020

من جانب آخر وحول مايقدمه حاليا قال أذينة العلي إنه قد أطلق في الأشهر الأخيرة من العام المنصرم ألبومه الغنائي الذي حمل عنوان "أذينة 2020" قدم به توزيعين موسيقيين لأغنية "ياموج خدني معك" وتوزيع جديد لأغنية "على الروزنا" بالإضافة لاغنيته الجديدة "الشريرة" التي لاقت أصداء قوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي من كلمات رياض العلي، مضيفا أن الألبوم يتضمن أيضا أغنية "شو اشتقتلك" وهي من كلمات رياض العلي وألحان حسان عيسى.

كما أطلق أغنيته “ادعيلي دخيلك” وهي الأغنية الأولى المصورة على طريقة الفيديو كليب في ألبوم أذينة لهذا العام من كلمات علي الكوز، وألحان علي السلق وتوزيع غدي سليمان، وإخراج ايلي عيسى، بينما سيعلن قريبا عن ثلاث أغنيات جديدة.