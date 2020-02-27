شقيق هيثم أحمد زكي يبرر ما حصل ويرد على أشرف زكي بشكل حاسم

بعد هجوم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين على شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي من والدته بسبب بيع مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي وعدم مشاركة شقيق هيثم في الصدقة الجارية التي أقامها زملاؤه على روحه بعد وفاته، رد رامي عز الدين بركات، شقيق هيثم أحمد زكي، على تصريحات نقيب الممثلين قائلا: "لم أرفض، ولكن لي وجهة نظر".

وقال رامي في تصريحات صحافية، إنه مندهش من هذه التصريحات، لأنه لم يرفض المساهمة في صدقة جارية على روح أخيه، ولكنه يرى أن شقيقه الراحل أكبر من أن يتم جمع أموالٍ للتصدق عليه، موضحًا: "أنا ما رفضتش أعمله صدقة جارية، لكن وجهة نظري إن هيثم أكبر من إننا نلم فلوس عشان نعمله صدقة جارية، لإن المفروض لو اتعمل صدقة تبقى من ماله الخاص، حتى ينال ثوابها كاملا".

وأضاف: "كل الموضوع إنني أنتظر حتى سداد الالتزامات المادية لهذا الإرث تجاه بعض الجهات، ومن ثم سأقرر حجم وشكل الصدقة الجارية، وستكون من مال هيثم الخاص: لينال ثوابها كاملًا".

واختتم تصريحاته قائلاً: "أتمنى أن يتوقف الجميع عن التدخل في شؤون الآخرين لأن ذلك أسوأ ما ابتلينا به، ورحم الله شقيقي الذي لم ينصفه أحد في حياته، بل تم استغلاله أسوأ استغلال".

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