بسبب شيرين عبد الوهاب ديمة بياعة وزوجها في موقف رومنسي لافت

تناقل عدد من الحسابات الناشطة علىى تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" فيديو جديداً للفنانة السورية ديمة بياعة لفت أنظار عدد كبير جداً من المتابعين.

وظهرت فيه برفقة زوجها وهما يحضران حفلاً للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب. ورافقتها الممثلة غناء معبرة عن تأثرها الشديد وموجهة كلمات الأغنية للأخير الذي بادلها بالمثل وطلب منها مواصلة الغناء له.

وتفاعل مع هذا المشهد الرومنسي عدد كبير من رواد تلك المواقع الذين انقسموا بين من أعجبوا به ومن رأوا أنه على المشاهير عدم نشر كل ما يتعلق بحياتهم الخاصة على مواقع التواصل.

وحقق المقطع على أحد تلك الحسابات أكثر من 51 ألف مشاهدة بعد مدة قصيرة من نشره. ويشار إلى أن ديمة كشفت في وقت سابق مرض أحد ولديها من الفنان السوري تيم حسن.

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وهو ما أعلنته خلال حلولها ضيفة على برنامج "صدى الملاعب" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا على شاشة قناة MBC.

وقالت إنه يتلقى العلاج وأضافت: "ابني صار له فترة تعبان وتم التشخيص منذ فترة والأمور طبيعية لأنه في طور العلاج". إلا أنها لم تعلن بعد ذلك حدوث أي تطورات في هذا السياق.

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