أحدث صورة لابنة وفاء الكيلاني ذات الملامح الأجنبية

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة حديثة جمعت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني وابنتها.

ولفتت الأخيرة الأنظار بجمالها وقارن المتابعون بينها وبين والدتها. ورأى بعضهم أن درجة الشبه بينهما كبيرة وخصوصاً بشكل العينين فيما أشار آخرون إلى أنهما تتشاركان بعض الصفات البسيطة فقط وأن لون عيني الطفلة أكثر جمالاً من لون عيني والدتها. وركز غيرهم على أن ملامحها تبدو أجنبية.

ومما جاء في التعليقات: "سبحان الله نفس عين أمها" و"حلوين اوي ماشاء الله". ويشار إلى أن الإعلامية واجهت مؤخراً شائعة انفصالها عن الممثل السوري تيم حسن.

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