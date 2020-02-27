شيرين عبد الوهاب تكشف للمرة الأولى تفاصيل مرضها وسبب زيادة وزنها

شيرين عبد الوهاب تكشف لأول مرة سبب جراحة البطن: ورم على الرحم

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب في الفترة الأخيرة وخاصة مع كل حفل تظهر به جدلاً كبيراً حول حقيقة حملها وذلك بسبب ظهورها بوزن زائد، إلا أنها في كل مرة كانت ‏تنفي الموضوع، وبعدها ظهرت في إحدى الحفلات تغني وهي جالسة ثم كشفت أنه بسبب عملية في البطن.‏

وفي لقائها مع برنامج "The Insider بالعربي" المذاع على قناة "دبي" كشفت شيرين لأول مرة عن طبيعة الجراحة التي أجرتها في بطنها قائلة إنها تعرضت للإصابة بورم ليفي كبير الحجم على الرحم، مما ‏اضطرها إلى الخضوع لعملية جراحية لإزالته بسبب كبر حجمه، مما أدى إلى زيادة حجم منطقة البطن لديها بالتبعية.‏

وأضافت شيرين أنها تتناول أدوية تحبس الماء في الجسم مما أدى إلى زيادة عامة في وزنها، وليس فقط منطقة البطن، مشيرة إلى أنها ‏تخضع لجلسات حالية حتى تستطيع التخلص من زيادة الوزن، مؤكدة أن زيادة وزنها لا تسبب لها الحزن وأنها متصالحة مع الأمر.‏

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