محمد رمضان يسخر من تصريحات عمرو مصطفى

من خلال فيديو مجمع من حفلاته التي أحياها في مصر وعدة دول، سخر الفنان محمد رمضان مما قاله الملحن عمرو مصطفى؛ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" على قناة "العربية - الحدث"، حيث هاجم رمضان بسبب تصرفاته وتصريحاته الأخيرة وتلميحاته بشأن الفنان عمرو دياب، وأن محاميه الخاص هو السبب في أزمة الطيار التي يواجهها مؤخراً، وقال إن عدد الجمهور في حفلات رمضان أقل بكثير من عدد الجمهور في حفلات عمرو دياب وأنهم لا يتعدون الثلاثة آلاف.

قام رمضان بنشر فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" للقطات من حفلاته في مصر والمغرب والسعودية، مع صوت عمرو مصطفى من المداخلة والمقطع الذي يتحدث فيه عن الجمهور.

من ناحية أخرى، واجه محمد رمضان هجوماً عنيفاً وحالة من الجدل الشديد على صفحته بـ"فيسبوك"، وذلك بعد أن تجاهل حالة الحزن الشديد التي سادت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان خبر وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث قام رمضان ببث فيديو جديد له، وهو يقوم بالرقص والغناء على أغنية "أنا جدع ".

وعلق عدد من الجمهور على هذا التصرف، بقولهم: "ولا عندك ريحة الجدعنة.. فيه حداد لمبارك.. والراجل اللي خربت بيته.. خليك استمر حاتهدم نفسك بنفسك.. أنت متسلط على نفسك".

Advertisements

قد يهمك أيضا:

غرور محمد رمضان يضعه في موقف محرج مجدداً

القصة الكاملة لعلاقة عمرو دياب ودينا الشربيني