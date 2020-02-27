شماتة بعبدالله بو شهري بعد دخوله إلى الحجر الصحي

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لافت لأحد المتابعين وهو يتحدث عن إدخال الفنان الكويتي عبدالله بو شهري إلى الحجر الصحي بعد عودته من إيران كإجراء احترازي.

وظهر المتابع في المقطع المصور وهو يشمت بالفنان مذكراً بأنه قال في وقت سابق إنه يمكنه أن يكسب في ساعة واحدة ما يعادل مرتب الطبيب خلال سنتين.

ولفت إلى أن الأمر انتهى بالفنان باللجوء إلى الأطباء وتوجه إليه بالقول: "ما رح نسامحك" مضيفاً: "أهنت أشرف وظيفة في الدنيا وشوف ربك ما يضرب بعصا".

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة بعدما استعاده عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". وانقسم المعلقون بين من رأوا أن الشخص الظاهر فيه على حق ومن أشاروا إلى أنه لا شماتة في المرض.

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ويأتي هذا بعد انتشار صورة ظهر فيها الفنان وهو يتحدث على الهاتف ويسير في أحد أماكن الحجر الصحي التي خصصتها السلطات في الكويت للأشخاص العائدين من بلدان ينتشر فيها الوباء وذلك من أجل منع انتشاره في هذا البلد حيث وصل عدد المصابين في آخر الإحصاءات إلى 26.

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