مقدمة برامج شهيرة تضخ حليب الرضاعة في سيارة اجرة

فاجأت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج الأميركية آشلي غراهام متابعيها بفيديو جريئ نشرته على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وأظهرت من خلاله كيف تقوم بضخ الحليب من أجل إرضاع طفلها. وأرفقت المقطع بالتعليق: "أول عملية ضخ للحليب في سيارة أوبر. محرج إلى حد ما".

وأثارت بهذا موجة كبيرة من الجدل في أوساط المتابعين واعتبر بعضهم أن ما تفعله أمر خاص وأنه لم يكن عليها نشر الصورة على مواقع التواصل فيما أشار آخرون إلى أنها تفعل هذا على سبيل التوعي

ويشار إلى أن العارضة، 32 عاماً، لا تتردد في نشر الكثير من الصور الجريئة لها. وخلال مرحلة حملها كشفت أنها اكتسبت أكثر من 23 كيلوغراماً.

وكتبت على حسابها على "إنستغرام": "حتى الآن اكتسبت 23 كيلوغراماً أثناء حملي. والمهم في الأمر هو أنني لا أهتم بذلك. لم أشعر بمثل هذا الارتياح من قبل. أنا ممتنة لجسمي الذي يسمح لبشرتي بأن تكون ناعمة ومرنة إلى هذه الدرجة".

Advertisements

وأضافت: "بين الوغا وممارسة الرياضة والعلاج بالإبر والتدليك اللمفوي، أعتقد أنني عرفت كيف اجتاز مرحلة الحمل وأنا أشعر بالارتياح".

قد يهمك ايضاً:

الفنانة منى فاروق تحذر الجمهور علي "إنستغرام"

سلمى رشيد تتربع على عرش المطربات المغربيات على "إنستغرام"