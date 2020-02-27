والد شقيق هيثم زكي يدافع عن إبنه ويثير الجدل بما كشفه عن الورث والديون

في تصريح صادم، برر الخبير السياحي عزالدين بركات، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، ووالد رامي، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم زكي، عن سبب بيع ابنه مكتب الراحل الكبير أحمد زكي الموجود في منطقة الهرم.

وقال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "رامي باع المكتب بتاع أحمد زكي، لأنه ورثه، ولإن ده من ضمن الحاجات اللي بتسدد حاجات أخرى".

وأضاف: "بيقولوا ورث ومش ورث، اللي محدش يعرفه إن الورث ده عليه مديونيات كتير جدا، وابني اللي بيسددها، ورامي متخلاش عنه أخوه هيثم بعد ما مات، وبيسدد الفلوس دي".

ورد بركات على تصريح الفنانة رغدة، قائلاً: "مش محترم إنك تتكلمي عن هالة فؤاد بالطريقة دي، لما تتكلمي عن هالة فؤاد تتكلمي بأدب واحترام وذوق، لأن دي مش أي حد".

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وتابع: "هالة فؤاد عمرها ما حطت نفسها في علاقات مشبوهة ولا في مكان مش بتاعها، هالة إنسانة محترمة ربنا يجعل مثواها الجنة"، موضحًا: "رغدة إنتي متعرفيش رامي ابني عشان تقولي إنه ضيع ممتلكات أحمد زكي، ليه بتتكلمي فيما ليس لكِ به علم؟".

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