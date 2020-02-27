شيرين رضا تكشف عن سبب غريب لعدم زواجها بعد عمرو دياب

أعلن برنامج "Be my guest والذي يقدمه الإعلامي بلال العربي على قناتي "LBC" و"روتانا موسيقى" عن برومو الحلقة التي يستضيف فيها الفنانة المصرية شيرين رضا، والتي ظهر في البرومو حديثها حيث عن كثير من الأمور الشخصية والمهنية، لتكشف لأول مرة عن سر عدم زواجها مرة أخرى منذ طلاقها من الفنان عمرو دياب.

وقالت شيرين رضا في تصريح جريء لها ظهر خلال برومو البرنامج: "أنا كده مرتاحة مش عايزة صحى من النوم ألاقي حد نايم جنبي وخلاص، الزواج مسؤولية كبيرة".

كما تتحدث شيرين عن علاقتها بزوجها الأول النجم عمرو دياب، وكيف كانت علاقتهما وقتها وكيف هي الآن، وتتحدث عن ابنتهما التي أنجبتها وقت زواجها من عمرو.

وظهرت شيرين أيضاً وهي تتحدث عن طبيعة علاقتها بالفنانة دينا الشربيني، والتي تربطها علاقة عاطفية بعمرو دياب.

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وفي تصريح صادم لها في برومو الحلقة قالت: "لما طفل صغير يشوف أهله بيحرقوا كلب ولا قطة لما يكبر أكيد هيحرق صاحبه".

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