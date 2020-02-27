أصالة تلمح بسخرية لإطلالة أحلام مجدداً

استغلت النجمة أصالة نصري الانتقادات التي طالت اطلالتها الأخيرة بالتعليق على النجمة الاماراتية أحلام وبعد انتقاد ملابسها ردت النجمة السورية بتعليق كتبت فيه: "عن جدّ غليظة يا غيورة حتى ما عندك تيشرت ريش"، في اشارة الى اطلالة النجمة الاماراتية بحفلها في الرياض على مسرح أبو بكر سالم.

كذلك دخلت النجمة أصالة في مواجهة مباشرة مع إحدى الصفحات الفنية على تطبيق "انستغرام" بعدما نشرت صورة لها من أجدد اطلالاتها الغريبة وسخرت منها.

وأعادت الصفحة نشر صورة أصالة التي ارتدت فيها مجموعة من الملابس المتداخلة بألوان غير متناسقة مع حذاء غريب وجرابات بنقشة الفهد وعلقت الصفحة على اطلالتها "تقبريني يا صولا كان بعد بتحمل هالاطلالة قبعة بنقشة الحمار البري ونضارات زهر فوسفوري وشمسية بنفسجية".

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وردت أصالة بقوة على الحساب الساخر، وكتبت "كان بدي إياكي تيجي عشان النقشة تطلع مظبوطة".

ودفع الرد بالحساب الساخر إلى التعليق مرة أخرى "أول مرة بحياتي بحس حدا طلع لسانو أسلط من لساني وجابني جورة، أصالة مش بس فنانة بالطرب، وبالقصف الثلاثي الأبعاد كمان".

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