شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا: مش عايزة واحد ينام جنبى ويبقى اسمه جوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يعرف عن الفنانة شيرين رضا الجراءة الشديدة فى تصريحاتها، فرغم قلة لقاءاتها الصحفية والتليفزيوينة، إلا أنها مع كل ظهور دائما ما تفاجئ الجمهور، بمعلومات وتصريحات ربما تصل إلى حد الصدمة، وفى لقاء للفنانة شيرين رضا مع برنامج Be my guest، والمقرر عرضه على شاشة قناة روتانا مساء اليوم، أدلت بتصريح صادم، حيث قالت شيرين في مقطع فيديو قصير قبل عرض الحلقة تم نشره على انستجرام :" أنا مش بدور على أي علاقة أنا عندى علاقات كتير في حياتى كفاية بالنسبالى، مش عايزة واحد ينام جنبي في السرير ويبقى اسمه جوزى".

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ومن المفترض أن ترد شيرين رضا على عدد من الانتقادات المستمرة التي توجه لها خاصة حول رأيها في الزواج مجدداً وتفاصيل علاقتها بزوجها السابق النجم عمرو دياب ، بالإضافة إلى عدد من الأمور العالقة التى تخص حياتها الشخصية والعملية، والتي تكشفها للمرة الأولى أثناء حلولها ضيفة على البرنامج.

برنامج be my guest يعرض كل يوم خميس الساعه 9 مساء علي قناة lbc بينما يعرض يوم الجمعة فى الـ 7 مساء على روتانا موسيقي و السبت فى الـ 8 مساء على روتانا سينما، وقد استضاف فى الحلقة السابقة النجم اللبنانى راغب علامة.

يذكر أن الفنانة شيرين رضا انضمت مؤخراً بأسرة فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته النجم محمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، حيث انطلق تصويره السبت الماضى في احدى الشقق بمنطقة الزمالك.