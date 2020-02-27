جنيفر لوبيز وشاكيرا تواجهان 1300 شكوى بسبب إيحاءاتهما الجنسية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الديلي ميل تقريرا أكد من خلاله أن لجنة FCC تلقت أكثر من 1300 شكوي من الأسر والعائلات التي حضرت المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية " Super Bowl "، وذلك بسبب تقديم جنيفر لوبيز وشاكيرا لعرض غير مناسب للعائلات والأطفال وأنه يضم الكثير من الإيحاءات الجنسية والملابس العارية والرقص على العمود وهز الأرداف، وهو العرض الأشبه بالعروض التي تقدم كخدمات جنسية وذلك حسبما جاء بالشكاوى التي تقدمت بها الأسر.

وكان مدرب كرة القدم السابق ديف داوبينمير يعتزم مقاضاة اتحاد الكرة الأمريكي، بسبب العرض الذي شهدته نهاية الشوط الأول من سوبر بول في بداية فبراير الجاري الذي أشعلته النجمة العالمية شاكيرا والنجمة العالمية جنيفر لوبيز، قائلاً: "إنهما قد يتسببا في حرمانه من دخول الجنة".

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وقال دوابينمير الذي شارك بمداخلة هاتفية في برنامج Pass the Salt Ministries، إن العرض الذي حدث في السوبر بول كان بمثابة حدث جنسي بشكل غير مباشر، وأن الملابس الفاضحة التي ارتدتها شاكيرا ولوبيز قد يتسببا في حرمانه من دخول الجنة في الآخرة، قائلاً: "أعتقد أنه يجب علينا أن نقدم فيديو العرض في قاعة المحكمة هذا كدليل على كيف أنه سيمنعني من الدخول إلى الجنة، كون الحدث مخالف لدينى المسيحي بشكل كبير". حيث انتقد العرض بشدة ووصفه بأنه "عرض إباحى" على شاشات التليفزيون وسبب أذي نفسي للكثير من الأطفال الذين شاهدوه بشكل إجباري.

وفي مقابلة صحيفة لمدرب كرة القدم السابق لصحيفة "ديلي كالر"، قال: "لقد جلست أمام التليفزيون لمشاهدة كرة القدم وليس لمشاهدة رقصة إباحية، لقد اخترقوا قدسية منزلي بتلك العروض"، مضيفاً: "ارتدأ لوبيز لتلك الملابس العارية كانت مستفزة بشكل كبير".