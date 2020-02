شاهد أزياء اليزابيث تايلور فى فيلم كليوباترا قبل 57 عاما فى ذكرى ميلادها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الخميس مع ذكري ميلاد النجمة اليزابيث تايلور أو قطة هوليود المدللة كما كان يحلو لمحبيها تسميتها، وذلك بفضل جمالها الأخاذ التي تمتعت به حتي لعبت العديد من الأدوار الهامة خلال مسيرتها الفنية، لعل أبرزها هو بطولتها لفيلم كليوباترا الذى تم انتاجه عام 1963 وحقق ردود أفعال كبيرة أثناء عرضه في دور العرض السينمائية.

اليزابيث تايلور دوماً ما اهتم كثيرون بشراء الكثير من مقتنياتها بعد وفاتها عام 2011 حيث عرضت أغلب تلك المقتنيات في مزادات، أما قبل رحيلها فقد حرص آخرين علي شراء ما ارتدته خلال فيلم "كليوباترا"، خاصة أن الفيلم وقتها تكلفت ميزانيته حوالي 44 مليون دولار بينما حقق أرباحا تقدر بـ 57,777,778 دولار، وهو المبلغ الضخم جداً آنذاك خلال تلك الفترة خاصة أن أغلب تلك الميزانية ذهبت لأزياء اليزابيث تايلور خلال الفيلم حيث حرص صناع العمل علي إظهارها بصورة كليوباترا التي خطفت قلوب حكام وملوك روما واحداً تلو الآخر.

جدير بالذكر أن اليزابيث تايلور حققت العديد من الإنجازات في مشوارها فعندما بلغت الثّامنة عشر شاركت في فيلم Father of the Bride (1950) مع النّجم سبينسر تريسي Spencer Tracy.

أما في عام 1954 فقد أظهرت تايلور موهبتها مجدّداّ في ثلاثة أفلام The Last Time I Saw Paris، Rhapsody، وفيلم Elephant Walk، حيث لعبَت خلاله تايلور في هذا الفيلم دور زوجة مالك مزرعة غنيّ، لكنّها تقع في حب المسؤول عن تنظيم أمور المزرعة.

ثم خطفت الأضواء مجدّداً وحقّقت نجاحاً أكبر في فيلمها الملحميّ Giant المُقتبس عن كتاب بنفس الاسم للروائيّة Edna Ferber مع النّجم جيمس دين James Dean.

وقد حقّقت تايلور بعد عامين إنجازاً آخراً على الشاشة الكبيرة في الفيلم Cat on a Hot Tin Roof المقتبس عن الروائيّ Tennessee Williams.

وفي العام التّالي أدّت مجدداً واحدةً من كلاسيكيّات Williams باسم Suddenly Last Summer.

ثم نالت بعد ذلك أوّل جائزة أوسكار لها عن فئة أفضل ممثّلة رئيسيّة في الفيلم BUtterfield 8 (1960) والذي لَعبت فيه دور بائعة هوى.