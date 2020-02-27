شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل دوجلاس تعليقا على صورته بالقدس: سعيد بالعودة لإسرائيل.. وجمهوره: اسمها فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار الفنان العالمي مايكل دوجلاس غضب متابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بعد نشره صورة له مع زوجته الفنانة كاثرين زيتا جونز وأبنائه في القدس، مصحوبة بتعليق :"سعيد العودة مرة أخرى إلى إسرائيل للمشاركة في جائزة "Genesis"، وهي جائزة قدرها مليون دولار أمريكي تُمنح سنويًا لليهود الذين حصلوا على اعتراف وتميز في مجالاتهم.



مايكل دوجلاس

وأثار تعليق دوجلاس غضب عدد كبير من متابعيه عبر حسابه، حيث قالت أغلب التعليقات إنها :"تسمى فلسطين وليست إسرائيل"، "أنت تقصد فلسطين"، "تحيا فلسطين"، "لا يوجد شيء اسمه إسرائيل"؟.



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يذكر أن والد مايكل دوجلاس، الفنان الكبير كيرك دوجلاس توفي عن 103 أعوام، بداية شهر فبراير الحالي ، وقال مايكل دوجلاس، في تصريح بعد وفاته "ببالغ الحزن والأسى أعلن وأخوتي عن رحيل كيرك دوجلاس عنا اليوم عن عمر 103 أعوام.. كان أسطورة لدى العالم، فنان من عصر السينما الذهبي استمتع بسنواته الذهبية، إنسان سيظل التزامه بالعدل والقضايا التي يؤمن بها مصدر إلهام لنا جميعا".

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وفى ديسمبر الماضى، احتفل النجم الأمريكي مايكل دوجلاس بعيد ميلاد والده الممثل الكبير كيرك دوجلاس، الذى يبلغ 103 عام .

ونشر مايكل دوجلاس، صورة تجمعه بوالده، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، قائلا "عيد ميلاد سعيد يا ابي! أنت أسطورة حية وأسرتك بأكملها ترسل لك كل الحب".

وينحدر دوجلاس من أصول روسية واسمه الحقيقي إيسور دانيالوفيتش، حيث قضى طفولته الفقيرة مع والدين مهاجرين وست أخوات،وتلقى دوجلاس ثلاثة ترشيحات لجائزة الأوسكار، وجائزة أوسكار عن مجمل أعماله، ووسام الحرية الرئاسي. وكتب عشر روايات ومذكرات.