شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد: الجمهور أصبح ينادينى بـ"عبير"..ونجاح "الأخ الكبير" فاق كل التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسل "الأخ الكبير" منذ انطلاق عرضه مطلع شهر يناير الماضى، وخاصة مع اقتراب العمل من نهاية حيث نالت الحلقات الأخيرة استحسان المشاهدين، مضيفاً أن المسلسل استطاع تصدر نسب المشاهدة عبر التليفزيون وموقع الفيديوهات "يوتيوب" إضافة إلى تصدره مؤشرات البحث على موقع جوجل بشكل يومى مع عرض الحلقات الجديدة.



دينا فؤاد فى كواليس الاخ الكبير

وأشارت دينا فؤاد إلى أنها توقعت النجاح غير المسبوق لـ "الأخ الكبير" لأنه عمل متميز وسيناريو مكتوب بشكل رائع، وقالت: "أحببت شخصية عبير، زوجة محمد رجب، التي أجسدها في الأحداث والحمد لله لفتت أنظار المشاهدين، فالجمهور أصبح ينادينى بـ"عبير" الآن عندما أكون في أي مكان، وهو أمر يسعدني كثيرا، ويؤكد أنى وصلت للمشاهدين وهو ما كنت أتمناه.

وعن مشاركتها في مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى،، والذي تجسد فيه شخصية "نسرين عشماوى" – زوجة الارهابى هشام عشماوى – الذى يقدم دوره أحمد العوضى، قالت دينا فؤاد انها متشوقة لعرض المسلسل عبر التليفزيون واليوتيوب واتوقع نجاحه بشكل كبير

وأكدت دينا أن أحداث مسلسل الاختيار حقيقية 100 % وأى حدث يتم تناوله في العمل فهو حقيقي وقالت: "عندما نشرت صورة لى بالنقاب من كواليس المسلسل اندهشت من الانتقادات التي تعرضت لها، لأن "نسرين عشماوى" هي منتقبة في الحقيقة ولابد أن تظهر بهذا الشكل على الشاشة، وفى هذا العمل تحديداً كل المشاهد موثقة ولا يوجد أي حاجة من وحى الخيال والجمهور هو الحكم في النهاية".

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دينا فؤاد

مسلسل "الأخ الكبير" يعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc في الثامنة مساء، ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، دينا فؤاد، عبير صبرى، هبة مجدي، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.



دينا فؤاد



الفنانة دينا فؤاد