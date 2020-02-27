شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن لبس عن بنت الجيران: بسمعها بفرح وياريت هانى شاكر يخليها تستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، عن إعجابها بأغنية " بنت الجيران"، التى يغنيها مطربا المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، مطالبة نقيب الموسيقيين الفنان الكبير هانى شاكر بالسماح لأغانى المهرجان بالاستمرار مع وجود رقابة عليهم.

وكتبت كارمن لبس، تغريده عبر حسابها على تويتر، قائة:" أكيد أنا ضد الأغاني الهابطة، بس كمان ضدّ التعميم أغنية بنت الجيران كل ما اسمعا بحس بحالة من الفرح و أكيد كتير زى، بتمنى من الفنان الأستاذ هاني شاكر يلاقي صيغة للسماح لأغاني المهرجانات تستمر مع رقابة لما تكون الكلمات مسيئة للآداب أو بتخدش الحياء".



كارمن لبس

ورقص عدد من نجوم لبنان على مهرجان "بنت الجيران" الذى يغنيه مطربا المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، حيث شاركت الفنانة كارمن لبس عبر حسابها "انستجرام" بفيديو لها وهي ترقص على مهرجان "بنت الجيران" مع الفنانة نادين نسيب نجيم و الفنان قصى خولى، وكتبت كارمن لبس: "احتفال بعيد ميلادي بكواليس 2020".

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وعلى الجانب الآخر، كان نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر قد بدأ التصدى لمطربى المهرجانات وذلك من خلال إصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات من الغناء نهائيا، وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.

ويأتى ذلك بعد إصدار النقيب بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها.