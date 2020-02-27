شكرا لقرائتكم خبر عن أجازات النجوم العالميين.. تزلج على الجليد فى الشتاء ومايوهات فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث دائما نجوم العالم عن طرق مختلفة من أجل الاستمتاع بأوقاتهم ، ففي الصيف يلجأ أغلبهم لقضاء الكثير من الوقت علي الشواطئ الفاخرة والاستفادة من الجلوس في أشعة الشمس ، بينما في فصل الشتاء يكون تركيز النجوم و أسرهم علي التزلج علي الجليد و هي واحدة من أكثر الرياضات التي يفضلونها .



كيم و كاني ويست كيم و كاني ويست

وقد شارك العديد من النجوم عشاقهم ومحبيهم بنشر عدد من صورهم المميزة من أماكن أقامتهم في أكبر منتجعات التزلج على الكوكب، و من أبرز النجوم الذين يعلنون دائما عن عشقهم للتزلج علي الجليد نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كارديشيان التي تمارس هذه الهواية مع زوجها نجم الراب الشهير كاني ويست ، كذلك تعشق كيم الصيف فتقضي أغلب وقتها في السباحة.



باريس هيلتون باريس هيلتون

وتعتبر أيضا النجمة العالمية باريس هيلتون من أبرز النجوم الذين يقضون الكثير من وقتهم بالتزلج علي الجليد في فصل الشتاء أما في الصيف فهي تستمتع ببعض الوقت علي الشواطئ الساحرة.

كما تضم قائمة النجوم الذين يمارسوا التزلج علي الجليد باستمرار النجمة العالمية مادونا البالغة من العمر ( 61 عام ) والتي مازالت تمارس هوايتها المفضلة سواء مع اصدقائها المقربين أو مع ابنتها " لوردي" ، و يدخل أيضا القائمة كل من جوين ستيفاني و فيكتوريا بيكهام و زوجها لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام و ريزي ويزرسبون و كيلي اوسبورني وارنولد شوازينجر و ماريا كارى، و غيرهم.



ارنولد شوازينجر

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جوين ستيفاني



ريزي ويزرسبون



عائلة بيكهام



كيلي اسبورني



ماريا كاري



باريس



ريزي وبزرسبون



كيم كاردشيان



كيم