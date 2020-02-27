شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين لـ"الخليج 365": الورم سبب زيادة وزنى.. وأجريت جراحة لإزالته من 4 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت المطربة شيرين عبد الوهاب من خلال ”الخليج 365”، الشكر لكل من حاول الاطمئنان عليها بعد تصريحها الأخيرعن خضوعها لعملية جراحية في الرحم جراء إصابتها بورم ليفي في الرحم، لافتة إلى أنها أجرت العملية منذ فترة وأن ذلك كان السبب فى زيادة وزنها فى الفترة الأخيرة.

وأوضحت شيرين فى أول تصريح لها: "الموضوع دا قديم أوى من 4 شهور، ودا بيكون عند كل ستات مصر، ولكن عندى كان حجمه كبير شوية، وحاليا الحمد لله أنا طبيعية ومفيش أي مضاعفات وبعمل حفلاتى بشكل طبيعى، وأتواجد حاليا في دبى وكان عندى حفلة في الكويت".. موجهة الشكر لزوجها حسام حبيب على مساندته ودعمه لها مؤكدة أنها تتمنى أن تنجب طفل منه".

يشار إلى أن هناك عدد كبير من محبى وعشاق شيرين عبد الوهاب الشفاء العاجل لها، وأن يرزقها الذرية الصالحة، وجاءت أبرز التعليقات كالتالى، "الله يرزقك يارب العالمين الله يرزقها الذرية الصالحة عاجلا وليس آجلا ويسعد قلبها يارب الله يرزقكم الذرية والسعادة الله يرزقك بتوأم يارب الله يشفيها ويعطيها ما تتمنى يا رب انتى عسل يا روحى فى كل أحوالك ربنا يشفيكى سلامتك الف سلامه شفاكى الله وعافاكى واعملى حفلات كتير عايزين نشوفك دايما ونسمع صوتك".

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وفجرت شيرين عبد الوهاب، مفاجأة عن غنائها تتر مسلسل النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مؤكدة أنها ورطتها بالتصريح بشأن غنائها التتر، لكنها لم تقرر بعد، أو حتي سمعت الأغنية حتي الآن ومن الممكن ألا تعجبها، حيث أكدت أنها حتى الآن لم تتعاقد على تتر مسلسل "2020 رغم إعلان نادين نجيم لهذا الأمر.

يذكر أن شيرين حسمت الشائعات الكثيرة عن حملها الفترة الماضية، مطالبة جمهورها بالدعاء لها، مؤكدة على أمنيتها لوجود طفل من زوجها الفنان حسام حبيب بسبب حبها الكبير له، فقالت: "الناس من كتر حبها في الكابل ده نفسهم يشوفوا منه أطفال وأنا بقولكم ادعولى من قلبكم إن ربنا يرزقني بطفل من حسام لأني بحبه جدا ونفسي أكبر عيلتي بيه ومعاه.. كتر الدعاء بيغير القدر، وأنا راضية بقضاء الله أكيد ربنا ليه حكمة في تأخير الحمل لغاية دلوقتي".