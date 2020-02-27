شكرا لقرائتكم خبر عن ملك قورة تستعد لدراما رمضان بجلسة تصوير جديدة × 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة الشابة ملك قورة لتصوير مسلسل جديد للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث تعاقدت على العمل مؤخراً وتصور أول مشاهدها الأسبوع المقبل رافضة الافضاح عن تفاصيل العمل حسبما أكدت لـ"الخليج 365"، وقبل بدء مشاهدها خضعت لجلسة تصوير جديدة في مطيغ منزلها وظهرت بشكل أنيق حيث كشفت عن الصور عبر السوشيال ميديا.

وكان آخر أعمال ملك قورة بطولتها لاحدى حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" بعنوان "مين طفى النور" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى حيث قدمت دور البطولة مع الفنان كريم قاسم ويشارك كريم قاسم بطولة كلا من ملك قورة وسامح الصريطى وحسنى شتا تيسير عبد العزيز ومروة الأزلى وتامر سمير ومنة سماحة وأحمد على ومصطفى فكرى.



ملك قورة

وشاركت ملك قورة فى دراما رمضان الماضى فى مسلسل "سوبر ميرو" مع ايمى سمير غانم وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وأنعام سالوسة وأحمد سلطان وأحمد محيى وسلوى عثمان وميار الغيطى ومحمد محمود وعمر الشناوى ومحمود المحمدى ومحمد حسنى وظهور خاص للفنان الكبير سمير غانم من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوى.

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مسلسل "سوبر ميرو" سجل التعاون الثانى على التوالي بين ملك قورة وايمى سمير غانم بعد "عزمى وأشجان" في شهر رمضان قبل الماضى، وتدور أحداث "سوبر ميرو حول أميرة طفطف مسئولة سوشيال ميديا في موقع الكترونى تعاني من والدها الذي يعاملها مثل اﻷطفال، ومن تعنت مدرائها في العمل، وتحاول البحث عن مكامن قوتها الخاصة، فيساعدها صديقها على امتلاك قدرات خارقة ولكن مع مفارقات كوميدية.



ملك قورة



الفنانة ملك قورة



الفنانة ملك قورة