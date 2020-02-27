شكرا لقرائتكم خبر عن تداول صور يسرا وإلهام شاهين بجنازة الرئيس الأسبق مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورا من جنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وظهرت كل من الفنانة يسرا والفنانة إلهام شاهين وهما يقدمان واجب العزاء إلى جمال مبارك، وظهرت الفنانتان في حالة حزن شديد وانهيارهما من البكاء.





وأقيمت أمس الربعاء جنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بمسجد المشير طنطاوى، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد حرص على تقديم واجب العزاء إلى السيدة سوزان مبارك، وذلك خلال مشاركته فى الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسنى مبارك فى مسجد المشير طنطاوى.













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وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى وكبار رجال الدولة الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسنى مبارك، من مسجد المشير طنطاوى أدى المصلون صلاة الجنازة على الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وسط هتافات "لا إله إلا الله.. حسنى مبارك حبيب الله"، و حمل النعش ابناه علاء وجمال إلى محراب المسجد لأداء صلاة الجنازة.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي توفى الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020

وكان قد رحل عن عالمنا أول أمس الثلاثاء 25 فبراير الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بعد معاناته لسنوات من المرض، حتى تدهورت حالته الصحية مؤخرًا، حيث ظل خطابه الأخير قبل التنحي للرئيس الأسبق مبارك الأكثر تداولاَ وانتشاراَ بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمعنون بـ"سيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا.. إن الوطن باق والأشخاص زائلون".

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 91 عاما، وتنحى مبارك عن الحكم بعد اندلاع ثورة 25 يناير، حيث خرج نائب رئيس الجمهورية وقتها عمر سليمان ليعلن تنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، ليكون شهر فبراير هو شهر الترقى لرتبة طيار عام 1974 والتنحى والوفاة.