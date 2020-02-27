سر غياب المشير حسين طنطاوي عن جنازة الرئيس المصري الراحل ” حسني مبارك “

كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 02:53 مساءً - أقيمت يوم أمس الأربعاء جنازة الرئيس المصري الأسبق ” محمد حسني مبارك ” والتي شهدت حضور الكثير من رموز وكبار الشخصيات للدولة المصرية على رأسهم الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي والرئيس المؤقت السابق ” عدلي منصور ” ورئيس مجلس النواب ” علي عبد العال ” ورئيس أركان القوات المسلحة ” محمد فريد حجازي ” وغيرهم من الشخصيات العامة والوفود العربية والأجنبية .

ولكن جاء من أبرز الغائبين عن حضور الجنازة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق ووزير الدفاع والإنتاج الحربي لنحو عقدين من عهد مبارك .. والذي أثار غيابه علامات استفهام بسبب العلاقة الوطيدة التي تجمع الثنائي إضافة إلى العلاقة الجيدة التي تجمع المشير طنطاوي بأسرة مبارك .

إلا أن مصادر من المشير طنطاوي كشفت في تصريحات صحفية عن السبب من وراء غيابه عن حضور الجنازة إلى إنه يعاني هذه الفترة من أزمة صحية أدت إلى منعه من التحرك وهو الأمر الذي حال دون مشاركته في تشييع الجثمان .

ويتابع مع الطبيب حاليا أمر حالته الصحية كي يستطيع حضور العزاء المقرر إقامته يوم غد الجمعة في حال تحسن صحته .

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ونعى المشير حسين طنطاوي وفاة مبارك في جريدة الأهرام في عددها اليوم الخميس في صفحة الوفيات وجاء فيه : ” ينعى المشير محمد حسين طنطاوي بمزيد من الحزن والأسى السيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك .. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وألهم أسرته الصبر والسلوان ” .