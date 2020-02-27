وضع فنان كويتي في الحجر الصحي بسبب كورونا ويتعرض للشماتة من أحد المتابعين

كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 02:53 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لرجلا يعلق على دخول الفنان الكويتي ” عبد الله بو شهري ” إلى الحجر الصحي عقب عودته من إيران كإجراء احترازي خوفا من أن حاملا لفيروس كورونا المستجد .

بعد انتشار صورة لبو شهري وهو يضع الكمامة على وجهه ويسير داخل الحجر الصحي الذي احتجز فيه عقب عودته إلى الكويت .. وسيمضي فيه بعض الوقت حتى يتأكد تماما من سلامته وأنه لا يحمل الفيروس .

وظهر هذا الرجل في مقطع الفيديو وهو يشمت في دخول عبد الله بو شهري الحجر الصحي بسبب ما قاله الأخير من قبل عن الأطباء وهو ما اعتبره صاحب الفيديو إهانة للأطباء .

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فقال : ” أتذكر واحد كان يقول أنا معاش الدكتور في سنتين أنا اسويه في ساعة .. والحين هو لجأ إلى الدكتور ما راح نسامحك تدري ليش لإنك أهنت أهم وظيفة وأشرف مهنة بالدنيا .. وشوف ربك ما يضرب بعصا ” .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على مقطع الفيديو والذين انقسمت تعليقاتهم بين من رأوا أن الشخص الظاهر فيه على حق وبين من أكد على إنه لا شماتة في المرض .