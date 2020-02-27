شاهد.. نوال الزغبي ترقص على “بنت الجيران”

كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 02:53 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة اللبنانية نوال الزغبي وهي تتفاعل وترقص على أنغام مهرجان أغنية “بنت الجيران” خلال ظهورها في برنامج “منا وجر”. واشتعلت الأجواء في استديو قناة MTV اللبنانية بمجرد بث الأغنية على الهواء مباشرة. يذكر ان أغنية “بنت الجيران” لمغني المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال تحظى بشهرة واسعة وقد رقص على انغامها عدد كبير من نجمات الفن سواءا في مصر او لبنان.

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