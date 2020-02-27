وفاء عامر لمنتقدي حسني مبارك : ” انت يا ابني شفت تلاتين سنة فساد فين وانت لسه مغيرتش البامبرز “

كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 02:53 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” وفاء عامر ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” هاجمت من خلاله منتقدي الرئيس المصري الراحل ” محمد حسني مبارك ” .

وأكدت وفاء عامر على مشاركتها في تشييع جنازة الرئيس الراحل فقالت : ” مصر عمرها ما بتبيع ولادها .. أنا في الطريق للمشاركة في تشييع جنازة الرئيس السابق طبعا كلنا نعزي أنفسنا وكل محبيه وبشكر مصر اللي بنتمي لها والمؤسسة العسكرية ورئيسنا المحترم السيسي ومحبي مبارك .. ولا أجد كلمة شكر للقضاء المصري الذي أنصف مبارك في حياته ” .

وتابعت : ” بنحاول نبقى من المشاركين في جنازة الرئيس السابق حسني مبارك والحقيقة نبقى ناس مش كويسة خالص لو مشاركناش ” .

وهاجمت وفاء عامر منتقدي الرئيس مبارك ومن يردد مقولة ” بقالنا 30 سنة في فساد ” قائلة : ” انت يا ابني شفت تلاتين سنة فساد فين وانت لسه مغيرتش البامبرز .. والنوعية دي بهدلوا الناس والله يكون في عون الرئيس دلوقتي وربنا معاه ” .

وأضافت : ” لولا الرئيس مبارك أنه فعلا سلم البلد للجيش مكنش هيبقى في مصر ولا كانت هتبقى موجودة .. للموت هيبة وعمري ما شمت في حد مات ومش بعرف اشمت وأنا تعودت واتربيت على كده .. وبلاش نشتم حد أكبر مننا ولازم يكون في خلق زي زمان وأدب واحترام ” .