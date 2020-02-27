شيرين تتحدث لأول مرة عن اصابتها بورم ليفي في الرحم

بعد الوعكة الصحية التي ألمت بها في الصيف وأبعدتها لأشهر عن الحفلات، كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن إصابتها بورم ليفي على الرحم، ما دفعها الى إجراء عملية جراحية دقيقة لإزالته. وشددت أنها اكتسبت وزناً زائداً بعد العملية بسبب تناول بعض الأدوية ولكن هذا لا يزعجها بتاتاً فهي سعيدة.

وأشارت أنها تخضع حالياً لنظام غذائي كي تعود الى وزنها الطبيعي وهذا يحتاج الى بعض الوقت وهي ليست منزعجة.

وحسمت شيرين الاشاعات التي تحدثت عن حملها بعد ظهورها منتفخة البطن، حيث طالبت محبيها بالدعاء لها كي ترزق بطفل من زوجها الفنان حسام حبيب بسبب حبها الكبير له. وأكدت أن عند حصول الحمل لن تخفي هذا الخبر السعيد عن جمهورها.

من جهة أخرى، تعمل شيرين على ألبومها الجديد الذي يضم فكرة جديدة بالاضافة الى تعاون جديد مع الملحن محمد رحيم بعد أغنية مشاعر” الناجحة.