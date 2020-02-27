وجهت الفنانة نجلاء بدر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
ونشرت "نجلاء" صورة من جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعلقت: "شكرا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كامل الاحترام والتقدير لقراراتك النبيلة، شكرًا للقوات المسلحة المصرية، الله يرحم موتانا ويصبرنا على فراقهم".
وأقيمت أمس جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
قد يهمك ايضاً:
نجلاء بدر تعود في قرار اعتذارها وتبدأ تصوير "البرنس" مع محمد رمضان
نجلاء بدر توضح حقيقة خلافها مع دينا الشربيني
كانت هذه تفاصيل خبر نجلاء بدر توجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.