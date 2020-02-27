القاهرة – لايف ستايل
أعرب النجم تامر حسني عن سعادته، باختيار صفحة فريق بايرن ميونخ الألماني أغنيته "حلو المكان"، للاحتفال بفوزهم على فريق "تشيلسي الإنجليزي، عبر صفحتهم الرسمية بـ"فيسبوك".
وشارك "حسني"، صورة للفريق، عبر حسابه بالموقع ذاته وعلق عليها قائلًا: "والله حاجة حلوة أن أغنية حلو المكان يحتفل عليها فريق بايرن ميونخ من خلال صفحة النادي الرسمية، استمروا يا ميونيخاوية هو دا".
وفاز بايرن ميونيخ على نظيره "تشيلسي" في المباراة، التي أقُيمت الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
أغنية "حلو المكان"، كانت ضمن أحداث فيلم "الفلوس"، الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائية، إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام.
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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من تامر حسني على احتفال "بايرن ميونخ" بـ"حلو المكان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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