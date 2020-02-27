مناوشات بين أصالة وعديلة بسبب إطلالة غريبة من جلسة تصوير

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"الخليج 365" من بيروت: تداول روّاد الإنترنت صورةً للفنانة السوريّة أصالة نصري من جلسة تصوير جديدة خضعت لها بعدسة المصوّر المغربي حسن حجاج طغت عليها الألوان الزاهية والنقشات ما عرّضها للسخريّة من قبل البعض.

بدوره، علّق حساب عديلة الساخر على صورة أصالة نصري بالقول "تقبريني يا صولا، كان بعد بتحمل هالإطلالة قبعة بنقشة الحمار البرّي ونظارات زهر فوسفوري وشمسيّة بنفسجيّة".

وسرعان ما جاء الردّ من أصالة نصري الّتي علّقت على منشور عديلة بالقول "كان بدّي ياكي تجي مشان النقشة تطلع مزبوطة"، فاعترفت عديلة "أول مرّة بحياتي بحسّ حدا طلع لسانو أسلط من لساني وجابني جورة. أصالة مش بس فنانة بالطرب وبالقصف الثلاثي الأبعاد كمان".

وعادت الأخيرة لتنشر الصورة بتعليق ساخر جديد قالت فيه: "لما تكوني مسافرة ومعك تياب كتير ومش ناوية تدفعي وزن زايد"، لترد عليها أصالة مجدداً بالقول: عنّ جدّ غليظه ياغيّوره???? حتّى ماعندك تي شيرت ريش ????

في سياقٍ متصل، كشفت نصري أن إطلالتها بملابس قريبة من الفلكلور الأمازيغي هي إحتفالاً بالعيد الثالث لـ "فوغ" العالميّة المتخصّصة في عالم الموضة.