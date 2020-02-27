ميرهان حسين في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها، بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة وصفها الجمهور بـ"المبهجة". وعلقت "ميرهان" على الصور قائلة: "دعونا نرحب بيوم جديد، وفرص جديدة للنمو عاطفيًا وعقليًا وروحيًا". ويعرض لميرهان حسين حاليًا مسلسل "ختم النمر"، تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة. ختم النمر بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسي.

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