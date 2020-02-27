تعرف على إيرادات فيلم "الفلوس" بعد 9 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: يتنافس فيلم "الفلوس" مع 6 أفلام أخرى بدور العرض السينمائي، هي "لص بغداد"، "يوم وليلة"، "بنات ثانوي"، "صندوق الدنيا"، "رأس السنة"، "دماغ شيطان". وحقق الفيلم بعد 9 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي، إيرادات قدرها 44 مليون 987 ألف 940 جنيه. وتدور أحداث فيلم "الفلوس" في إطار أكشن كوميدي، وحقق "الفيلم" نجاحا جماهيريا منذ طرحه بالسينمات. "الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

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