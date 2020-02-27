محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تعرضت الفنانة الإماراتية رؤى الصبان، لحملات تنمر على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب زيادة وزنها بعد ولادتها.
وقالت "رؤى" في مقابلة تليفزيونية مع برنامج ، إنها تعجبت للجمهور الذي لا يضع في اعتباره أعذارًا لزيادة الوزن، حتى لو لم يكن الحمل هو سبب هذه الزيادة.
وتابعت: "ليش صارت هاي الضجة، والتعليقات السلبية أثرت على نفسيتي، وخصوصا إني خارجة من الولادة، واستغربت الهجوم الفظيع وضايقني واتعصبت كتير، لكن الآن بقيت أحسن كتير".
وأوضحت أن هذه التعليقات أعطتها دافعا لخسارة وزنها، وهي تتبع الطرق الطبيعية مثل عمل "دايت" وممارسة الرياضة، متابعة: "أقول لكل اللي تنمروا علي، سوف تندمون".
رؤى الصبان فنانة إماراتية، شاركت في عدد من المسلسلات أبرزها الوعد"، "قبل الآوان"، "ممنوع الوقوف"، "دبي لندن دبي"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة تتعرض للتنمر بسبب وزنها وترد: "سوف تندمون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.