فنانة تتعرض للتنمر بسبب وزنها وترد: "سوف تندمون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرضت الفنانة الإماراتية رؤى الصبان، لحملات تنمر على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب زيادة وزنها بعد ولادتها.

وقالت "رؤى" في مقابلة تليفزيونية مع برنامج ، إنها تعجبت للجمهور الذي لا يضع في اعتباره أعذارًا لزيادة الوزن، حتى لو لم يكن الحمل هو سبب هذه الزيادة.

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وتابعت: "ليش صارت هاي الضجة، والتعليقات السلبية أثرت على نفسيتي، وخصوصا إني خارجة من الولادة، واستغربت الهجوم الفظيع وضايقني واتعصبت كتير، لكن الآن بقيت أحسن كتير".

وأوضحت أن هذه التعليقات أعطتها دافعا لخسارة وزنها، وهي تتبع الطرق الطبيعية مثل عمل "دايت" وممارسة الرياضة، متابعة: "أقول لكل اللي تنمروا علي، سوف تندمون".

رؤى الصبان فنانة إماراتية، شاركت في عدد من المسلسلات أبرزها الوعد"، "قبل الآوان"، "ممنوع الوقوف"، "دبي لندن دبي"، وغيرها.