محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، لجلسة تصوير جديدة، تحت إشراف المصور مهند المجدي، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وعلقت: "لا تمنح أحد القدرة على أن يبدل سعادتك إلى حزن، أو تغيير مزاجك بكلمة، أعطهم كل ما تحب إلا نفسك وسعادتك، فلا أحد يستحق ذلك إلا أنت".
وتحتفل الفنانة ديانا كرزون غدا الجمعة، بخطبتها على الإعلامي الأردني معاذ العمري، في حفل عائلي داخل منزلها بالعاصمة الأردنية عمان.
وكانت "ديانا" قد أعلنت منذ أيام بأحد البرامج الإذاعية بالأردن، عن خطبتها من "العمري" بعد قصة حب جمعتهما.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل يوم من احتفالها بخطبتها.. ديانا كرزون: "لا أحد يستحق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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