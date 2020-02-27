بسبب "الكورونا".. شذى حسون تظهر بـ"الكمامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة العراقية شذى حسون، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها وهي ترتدي كمامة، للوقاية من مرض الكورونا وعلقت: "كن آمنا من الكورونا"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها الذي حرص على الاطمئنان على حالتها الصحية.

وتعرضت شذى عام 2014 لشائعات حول إصابتها بالكورونا، يذكر أن المطربة العراقية قد أثارت الجدل مؤخرًا، بعد ظهورها بأحد البرامج، وهي تتحدث عن الأوضاع التي يشهدها العراق خلال الفترة الحالية.