فن ومشاهير

نجلاء بدر توجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة نجلاء بدر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

ونشرت "نجلاء" صورة من جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعلقت: "شكرا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كامل الاحترام والتقدير لقراراتك النبيلة، شكرًا للقوات المسلحة المصرية، الله يرحم موتانا ويصبرنا على فراقهم".

وأقيمت أمس جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

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