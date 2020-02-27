صور.. رامي جمال يطرح ألبوم "أنا لوحدي" في الأسواق والمتاجر الموسيقية

طرح الفنان رامي جمال، ألبومه الجديد "أنا لوحدي" في في مختلف المتاجر الموسيقية، وذلك بعد أسبوعين تقريبًا من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
ضمَّ الألبوم 15 أغنية منبينهم "أنا لوحدي، أدف يامراكبي، بعد مااغيب، اللي مشيوا، لقلبك سلام، عيونك خطر"، تعاون فيه رامي مع كبار الشعراء "جمال الخولي، أحمد المالكي، مصطفى حسن"، ومن الملحنين"بلال سرور، ياسر نور" ومن الموزعين"توما، أحمد إبراهيم".
ومن ناحية أخرى حققَّت أغنية "سقف" التي طرحت كبداية دعائية للألبوم، أكثر من 11 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات: مصطفى حسن، ألحان:بلال سرور، توزيع:توما.
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